Трамп вновь высказался о передаче власти после выборов

Президент США Дональд Трамп заявил о «дружественной» передаче власти после выборов в ноябре и выразил при этом уверенность в своей победе на них, передает ТАСС.

По словам американского лидера, он одержит «грандиозную победу», отметив, что в этом случае трудно говорить о передаче власти.

«Когда они говорят о том, будет ли дружественная передача власти... Конечно, будет», — подытожил Трамп.

Ранее, 23 сентября, Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом также выразил уверенность в своей победе на них.

17 сентября Трамп заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов голосования на выборах президента США в этом году из-за беспорядочной рассылки бюллетеней по почте.

Действующий президент США неоднократно критиковал возможность голосования по почте, отмечая, что опасается подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования «мертвых душ», а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

В июне Трамп заявлял, что может не признать итоги выборов, если потерпит на них поражение. Соперник Трампа демократ Джо Байден заявил, что в этом случае военные выведут Трампа из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.