Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Сына экс-губернатора Иркутской области этапируют в Москву
Общество
Роскачество проверило популярные марки клубничного йогурта
Мир
Венесуэлу заинтересовали российские протоколы лечения COVID-19
Общество
Циклон принесет на Камчатку дожди и штормовой ветер 28 и 29 сентября
Мир
Депутат рады обвинил власти Украины в крушении самолета Ан-26
Сюжет:

Трамп вновь высказался о передаче власти после выборов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил о «дружественной» передаче власти после выборов в ноябре и выразил при этом уверенность в своей победе на них, передает ТАСС.

Охотник за голосами: что ждет кампанию Трампа осенью
Республиканец приблизился к Джо Байдену, но теперь ему надо правильно сложить пазл из колеблющихся штатов

По словам американского лидера, он одержит «грандиозную победу», отметив, что в этом случае трудно говорить о передаче власти.

«Когда они говорят о том, будет ли дружественная передача власти... Конечно, будет», — подытожил Трамп.

Ранее, 23 сентября, Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом также выразил уверенность в своей победе на них.

17 сентября Трамп заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов голосования на выборах президента США в этом году из-за беспорядочной рассылки бюллетеней по почте.

Действующий президент США неоднократно критиковал возможность голосования по почте, отмечая, что опасается подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования «мертвых душ», а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

В июне Трамп заявлял, что может не признать итоги выборов, если потерпит на них поражение. Соперник Трампа демократ Джо Байден заявил, что в этом случае военные выведут Трампа из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020