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ГТЛК успешно разместила еврооблигации объемом $500 млн

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно собрала книгу заявок для нового выпуска еврооблигаций объемом $500 млн. Об этом «Известиям» сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

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«ГТЛК успешно собрала книгу заявок для нового выпуска еврооблигаций объемом US500 млн. Несмотря на сохраняющуюся волатильность на международном долговом рынке капитала, компания смогла установить новую точку на своей долларовой кривой международных заимствований с рекордным сроком до погашения — «длинные семь лет», — сказал Шулаков.

По его словам, ориентир по доходности был пересмотрен два раза с с 5,5% до финальной ставки — 5,05%. Сделка знаменательна тем, что клиент ГТЛК оперируют в существенно пострадавших от пандемии коронавируса отраслях. Однако, эффективное управление рисками и государственный статус подтвердили ожидания инвесторов и позволило ГТЛК привлечь широкий интерес международных инвесторов, заявил первый вице-президент: в финальной книге заявок более 130 инвестиционных счетов с общим объемом спроса более $1,6 млрд США.

По географии спроса финальная книга включает заказы из Континентальной Европы — 40%, Великобритании — 21%, России — 17%, Азии и Ближнего Востока — 16%. «Американцы представлены оффшорными счетами известных институциональных инвесторов на 6% выпуска. На управляющие компании и фонды пришлось более 79% спроса, а банки, включая клиентов частных банков приобрели 21% объема размещения», — подытожил Шулаков.

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