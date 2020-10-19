В «Nestle Россия» прокомментировали угрозу штрафа за неперевод на удаленку

Компания Nestle в России, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, перевела сотрудников на удаленный режим работы, но испытывает трудности с передачей данных об этом, информирует пресс-служба компании 19 октября.

«Компания неоднократно обращалась за технической поддержкой в соответствующие службы, но проблема до сих пор не разрешена. Мы открыты к сотрудничеству с властями города Москвы и готовы максимально оперативно предоставить данные в альтернативном формате либо получить поддержку в загрузке данных», — передает сообщение «Интерфакс».

В компании уточнили, что ежедневно более 50% состава сотрудников московского офиса работают в удаленном режиме.

Списки сотрудников, работающих в дистанционном формате, доступны и готовы к предоставлению, загрузить их на портал mos.ru пока технически невозможно, подчеркнули в компании.

Ранее в этот день сообщалось, что компания может быть оштрафована на 300 тыс. рублей за нарушение указа мэра об отправлении сотрудников на удаленную работу.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска, речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима.

Nestle — одна из крупнейших в мире компаний — производителей продуктов питания, выпускает кондитерские изделия, готовые завтраки, корма для домашних животных, детское и лечебное питание, кофе и др.