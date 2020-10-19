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Тещу погибшего рэпера Картрайта освободили из СИЗО

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Тещу погибшего рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Елену Кохал отпустили из изолятора временного содержания в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 19 октября, ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Размустов.

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«Да, ее отпустили, она на свободе. Всё хорошо. У нее нет никаких ограничений», — сказал адвокат.

Он также уточнил, что с Елены Кохал не взята расписка о невыезде.

Ранее в понедельник сообщалось, что суд Санкт-Петербурга прекратил производство по ходатайству об аресте Елены Кохал, которая подозревается в пособничестве его убийству, после отзыва соответствующего ходатайства со стороны следователей.

Как сообщил тогда Размустов, у женщины гипертонический криз и высокое давление.

Тещу рэпера задержали 14 октября по подозрению в пособничестве в убийстве. При допросе в качестве подозреваемой она отрицала свою причастность к происшествию.

В СК заявляли, что убийство заранее спланировала жена Картрайта. По версии следствия, для этого она купила в аптеке медпрепарат. Отмечалось, что мать супруги в момент убийства находилась в квартире, где затем нашли останки артиста. Марина Кохал заявляла о согласии пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать непричастность к убийству. 31 июля ей предъявили обвинение в убийстве.

После задержания Марины Кохал ребенка Картрайта, который жил с тещей, отправили в инфекционную больницу № 3 на Васильевском острове. В пресс-службе городского комитета по соцполитике сообщали 16 октября, что сына могут направить в социальное учреждение.

Расчлененный труп рэпера нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Его супруга утверждала, что он умер от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

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