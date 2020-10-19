Прекращено производство по ходатайству об аресте тещи убитого рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по ходатайству об аресте Елены Кохал, тещи рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), которая подозревается в пособничестве его убийству, после отзыва соответствующего ходатайства со стороны следователей. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города в понедельник, 19 октября.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении производства по ходатайству органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Кохал в связи с отзывом указанного ходатайства», — отметили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС адвокат тещи Дмитрий Размустов, сейчас женщина находится в изоляторе, у нее гипертонический криз и высокое давление.

Защитник вдовы рэпера Марины Кохал, обвиняемой в убийстве, сообщила журналистам, что, по словам ее подзащитной, Марине якобы показывали часть материалов судебной экспертизы, согласно которым в крови Картрайта якобы нашли несколько видов наркотиков. Однако защите пока не предоставили заключения по экспертизам. В отношении обвиняемой в преступлении еще не провели психологическую экспертизу.

Тещу рэпера задержали 14 октября по подозрению в пособничестве в убийстве. При допросе в качестве подозреваемой она отрицала свою причастность к происшествию.

В СК заявляли, что убийство заранее спланировала жена Картрайта. По версии следствия, для этого она купила в аптеке медпрепарат. Отмечалось, что мать супруги в момент убийства находилась в квартире, где затем нашли останки артиста. Марина Кохал заявляла о согласии пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать непричастность к убийству. 31 июля ей предъявили обвинение в убийстве.

После задержания Марины Кохал ребенка Картрайта, который жил с тещей, отправили в инфекционную больницу № 3 на Васильевском острове, отмечает ТАСС. В пресс-службе городского комитета по соцполитике сообщали 16 октября, что сына могут направить в социальное учреждение.

Расчлененный труп рэпера нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Его супруга утверждала, что он умер от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.