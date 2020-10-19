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В Португалии зафиксировали более 100 тыс. случаев коронавируса

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Более 100 тыс. случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Португалии с начала пандемии. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав страны.

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За последние сутки в государстве выявлено 1949 заболевших и подтверждено 17 летальных исходов. Общее число заразившихся составляет 101 860, скончались 2198 человек, передает RT.

В настоящее время активными остаются 39 696 случаев COVID-19, излечились почти 60 тыс. пациентов, уточнили в ведомстве.

Ранее в этот же день сообщалось, что число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось за последние сутки в США более чем на 48 тыс.

В этот же день американские ученые рассказали, что три коронавируса SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV могут иметь одни и те же уязвимые места. Этот фактор и позволяет создать универсальное лекарство против данных патогенов, сообщает телеканал «Звезда».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

19 октября Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире в настоящий момент отмечено более 40 млн случаев коронавируса.

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