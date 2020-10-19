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Ученые из США обнаружили уязвимое место у коронавирусов

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Ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия в США выяснили, что три смертельно опасных коронавируса (SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV) могут иметь одни и те же уязвимые места. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Ученые обнаружили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с вышеперечисленными вирусами. Вместе с тем на количество вирусных частиц в организме человека влияют уже меньше — около 20.

В частности, к таковым относится белок Tom70, который взаимодействует с геном коронавирусов Orf9b.

Tom70 представляет из себя митохондриальный фермент, участвующий в перемещении белковых молекул в митохондрии из цитозоля. Кроме того, он играет роль в активации митохондриальных сигнальных белков, которые обеспечивают защиту против вирусной инфекции. Ученые пришли к выводу, что комплекс Tom70-Orf9b можно использовать как мишень для противовирусных препаратов широкого спектра действия.

Накануне ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета Великобритании выяснили, что изменения слуха могут сигнализировать о заболевании COVID-19.

Кроме того, 18 октября ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что заболевания почек более чем вдвое увеличивают риск смерти при заражении коронавирусом нового типа, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов заявил, что коронавирусы не способны переносить высокие температуры.

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