Ученые из США обнаружили уязвимое место у коронавирусов

Ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия в США выяснили, что три смертельно опасных коронавируса (SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV) могут иметь одни и те же уязвимые места. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые обнаружили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с вышеперечисленными вирусами. Вместе с тем на количество вирусных частиц в организме человека влияют уже меньше — около 20.

В частности, к таковым относится белок Tom70, который взаимодействует с геном коронавирусов Orf9b.

Tom70 представляет из себя митохондриальный фермент, участвующий в перемещении белковых молекул в митохондрии из цитозоля. Кроме того, он играет роль в активации митохондриальных сигнальных белков, которые обеспечивают защиту против вирусной инфекции. Ученые пришли к выводу, что комплекс Tom70-Orf9b можно использовать как мишень для противовирусных препаратов широкого спектра действия.

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