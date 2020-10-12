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Назван способ эффективного уничтожения коронавируса

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Коронавирусы не способны переносить высокие температуры, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.

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12 октября в интервью сайту kp.ru ученый отметил, что во внешней среде коронавирус становится неактивным на любых поверхностях при +33 градусах за 16 часов, при +56 градусах за 10 минут.

«То есть, чем жарче — тем быстрее можно избавиться от заразы», — сказал ученый.

Шестопалов отметил, что обычно в помещениях такие температуры не встречаются. При этом целесообразность обрабатывать поверхности антисептиками эксперт поставил под вопрос.

По его мнению, такой метод борьбы с инфекциями точно позволит уберечься от множества бактерий, но не факт, что от коронавируса тоже.

В апреле французские ученые установили температуру гибели коронавируса. Они провели эксперимент, который показал, что дезинфекция при нагреве материалов до 60 градусов в течение часа недостаточно эффективна для полного уничтожения SARS-COV-2.

При этом японские специалисты доказали, что воздействие ультрафиолета на зараженную поверхность убивает коронавирусы.

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