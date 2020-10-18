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Ученые выявили связь между изменением слуха и COVID-19

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Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета Великобритании выяснили, что изменения слуха могут сигнализировать о заболевании COVID-19. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает издание Express со ссылкой на соответствующее исследование.

Эксперты заметили, что ряд пациентов с подверженным коронавирусом еще до того, как узнали о заболевании, жаловались на тиннитус при котором человек ощущает звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.

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Также были зафиксированы случаи полной потери слуха у пациентов с симптомами тиннитуса и тяжелой формой течения COVID-19.

Специалисты призвали врачей внимательнее относиться на жалобы пациентов, связанные со слухом, и принимать превентивные меры лечения соответствующих симптомов при выявлении коронавируса.

Однако беспокоиться медикам стоит, если тиннитус сочетается с более распространенными признаками коронавируса, так как он сопровождает и другие заболевания, отметили ученые.

10 октября британские ученые назвали новые симптомы коронавируса — это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. По данным экспертов, симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста и особенностей организма пациента.

Тремя официально признанными симптомами этой инфекции являются температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса, подчеркнули специалисты.

В августе американские ученые выяснили последовательность первых симптомов коронавируса, проанализировав истории болезни более 55 тыс. пациентов с COVID-19.

Выяснилось, что сначала у заболевших появляется жар, а затем кашель. Затем пациенты могут наблюдать у себя мышечные боли, тошноту, рвоту и диарею.

Ученые отметили, что открытие может помочь врачам своевременно диагностировать и лечить болезнь.

Российский фельдшер Анна Дмитриева рассказывала, опираясь на свой опыт работы с пациентами, что у пациентов с потерей обоняния в почти 100% случаев диагностировали коронавирус.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 215 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным портала Worldometer на 18 октября, в мире количество случаев COVID-19 превышает 40 млн. Погибли более 1,1 млн пациентов, вылечились — выше 29,9 млн.

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