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Университет Джонса Хопкинса заявил о 40 млн случаях СOVID-19 в мире

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В мире в настоящий момент отмечено более 40 млн случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 19 октября сообщил Университет Джонса Хопкинса, США.

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По данным, опубликованным на сайте вуза, зафиксировано 40 050 902 случая новой инфекции.

Лидером статистики по заболевшим остаются Соединенные Штаты, где заразилось более 8,1 млн человек. На втором месте расположилась Индия с 7,5 млн заболевших. Третье место заняла Бразилия, где отмечено 5,2 млн случаев коронавируса.

В России с начала пандемии выявлен 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровел 1 075 904 пациента

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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