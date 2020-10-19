Университет Джонса Хопкинса заявил о 40 млн случаях СOVID-19 в мире

В мире в настоящий момент отмечено более 40 млн случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 19 октября сообщил Университет Джонса Хопкинса, США.

По данным, опубликованным на сайте вуза, зафиксировано 40 050 902 случая новой инфекции.

Лидером статистики по заболевшим остаются Соединенные Штаты, где заразилось более 8,1 млн человек. На втором месте расположилась Индия с 7,5 млн заболевших. Третье место заняла Бразилия, где отмечено 5,2 млн случаев коронавируса.

В России с начала пандемии выявлен 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровел 1 075 904 пациента

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.