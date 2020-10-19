В США число выявленных случаев коронавируса превысило за сутки 48 тыс.

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось за последние сутки в США более чем на 48 тыс. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса на понедельник, 19 октября.

По последним данным, с начала эпидемии в Соединенных Штатах коронавирусом заразилось более 8,1 млн человек.

Число летальных исходов из-за инфекции в стране выросло до 219 676, уточняет RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия в США выяснили, что три смертельно опасных коронавируса (SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV) могут иметь одни и те же уязвимые места.

Они предложили новый механизм лечения коронавируса, который бьет по слабому месту болезни. Для этого исследователи предлагают использовать лекарственную мишень — молекулу в организме человека, работа которой связана с возникновением или развитием какой-либо патологии, сообщает телеканал «360».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

19 октября Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире в настоящий момент отмечено более 40 млн случаев коронавируса.