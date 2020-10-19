В Японии застрелили проникшего в торговый центр медведя

Охотники застрелили азиатского черного медведя, проникшего в торговый центр в Хакусане, префектура Исикава, Япония. Животное напало на четыре человек, после чего хищника ликвидировали, сообщает агентство Kyodo.

После того как в полицию поступило сообщение о медведе, на место ЧП прибыли полицейские. Животное повредило автомобиль правоохранителей и скрылось в одном из домов.

Прибывшие на место охотники застрелили хищника. По данным полиции, рост животного был около 1,3 м, а весило оно более 100 кг.

Черные медведи — единственные дикие медведи на крупнейшем главном острове Японии, Хонсю. Более крупные бурые медведи обитают на острове Хоккайдо.

В марте в опустевшие из-за карантина города Испании стали заходить дикие животные — кабаны, косули и медведи. Дикие козы атаковали улицы приморских городов Великобритании.