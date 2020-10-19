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Дикий медведь проник в торговый центр в Японии

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Дикого медведя обнаружили в торговом центре города Кага префектуры Исикава к северо-западу от Токио, передает в понедельник, 19 октября, телеканал NHK.

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Визит зверя произошел рано утром, до открытия магазинов. Предположительно, медведю удалось попасть в помещение через складскую дверь. В результате встречи с диким животным никто не пострадал, все сотрудники торгового центра, а также жители близлежащих домов и пациенты больницы были эвакуированы.

Сейчас ТЦ закрыт для посещения.

Это не первый случай за последнее время, когда медведь потревожил покой жителей Каги. Два дня назад, в том же городе Кага медведь появился возле бани с горячим источником. Он покалечил трех пожилых людей и был убит.

Кроме того, телеканал отмечает, что в этом году в префектуре Исикава было уже около 400 случаев, когда местные жители замечали диких медведей. Это рекордное число за последние 10 лет.

В России жители Хабаровского края также регулярно встречают диких животных. На 20 августа в регионе было проведено 164 проверки по сообщениям о конфликтных ситуациях с дикими зверями. 58 ситуаций были достоверно подтверждены.

24 марта сообщалось, что в опустевшие из-за карантина города Испании стали заходить дикие животные — кабаны, косули и медведи. Различные виды животных, обычно населяющих периферии городов, теперь продвинулись вглубь в поисках пищи. Некоторые пользователи социальных сетей писали о бродящих по улицам койотах.

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