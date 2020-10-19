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Росприроднадзор оценил ущерб «Норникелю» из-за аварии под Норильском

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Сумма ущерба «Норникелю» из-за аварии под Норильском не разорит компанию, она вдвое меньше годовых дивидендов. Об этом в понедельник, 19 октября, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью программе «Познер».

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Как отметил ведущий программы Владимир Познер, один из его коллег рассказал, что годовой бюджет Норильска составляет 20 млрд рублей, в то время как сумма ущерба «Норникелю» — 148 млрд рублей.

«Ваш коллега, который рассказал вам про бюджет города Норильска, должен был одновременно вам рассказать, допустим, про дивиденды годовые компании и сказать, что они в два раза больше, чем та сумма ущерба. Разорению любого из акционеров этой компании мы никогда не стремимся, наша задача — богатые и сильные предприятия», — сказала она.

14 октября «Норникель» заявил о потраченных на ликвидацию ЧС 3 млрд рублей.

30 сентября компания оценила расходы на ликвидацию последствий аварии в 12 млрд рублей.

15 сентября «Норникель» представил план рекультивации земель, которым был нанесен урон после разлива топлива под Норильском. В результате рекультивации запланировано восстановить земли до состояния, соответствующего требованиям законодательства России.

В тот же день вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев заявил, что в рамках ликвидации ЧС в Норильске обработано 400 тыс. кв. м территории зоны загрязнения.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

В начале августа «Норникель» представил в Общественной палате России черновик плана по ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске, разработанный совместно с комиссией при Минприроды. Документ предусматривает проведение работ вплоть до 2025 года. При этом металлургическая компания заявила о планах оспорить размер ущерба, подтвердив при этом обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

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