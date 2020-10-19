В Уэльсе введут режим полной изоляции до 9 ноября

Режим полной изоляции введут в Уэльсе с пятницы. Об этом в понедельник, 19 октября, объявил первый министр региона Марк Дрейкфорд, пишет портал Metro.

«У нас нет простых решений, поскольку вирус распространяется во всех частях Уэльса», — сказал чиновник в ходе пресс-конференции. По его словам, если власти не начнут действовать, то здравоохранение не сможет заботиться о пациентах, госпитализированных с коронавирусом, даже с дополнительными 5 тыс. коек, запланированными властями на зиму.

До 9 ноября в Уэльсе закроют непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы и рестораны. На помощь бизнесу власти выделят 300 млн фунтов стерлингов.

Люди по возможности перейдут на удаленный режим работы. Встречаться с родственниками нельзя будет за редкими исключениями ни на улице, ни в помещении.

Религиозные учреждения будут закрыты и открываться будут для свадеб и похорон.

Изоляция станет «коротким, резким ударом, который повернет время вспять, замедлит распространение вируса и даст нам больше времени», добавил Дрейкфорд.

В настоящее время в Великобритании зафиксировано более 722 тыс. случаев коронавируса. 12 октября премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что правительство страны ужесточит меры по борьбе с распространением коронавируса.