На месте крушения судна в Баренцевом море нашли тело мужчины

После крушения маломерного судна в Баренцевом море нашли тело одного пропавшего, сообщило региональное ГУ МЧС РФ

«По состоянию на 10:00 19 октября на западном берегу губы Вайда обнаружено тело мужчины — предположительно, одного из пропавших», — передает информацию спасательного ведомства «РИА Новости».

Об аварии судна «Юбилейный» восточнее губы Вайда полуострова Рыбачий стало известно в субботу, 17 октября. Корабль сел на мель и затонул.

Семь человек оказались на скале, где провели около трех часов, — их обнаружили местные работники. Они были доставлены в поселок Лиинахамари.

К поискам тех членов экипажа были привлечены водолазы из Мурманска и Кировска.

Всего для проведения поисково-спасательных работ организовали группу из 30 человек и шести единиц техники, в том числе вертолет ФКУ «Северо-западный авиационный поисково-спасательный центр», добавили в ГУ МЧС.

Мурманский следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта».

Ранее на этой неделе в Красноярском крае в реку Енисей скатилась машина с двумя спящими рыбаками. Мужчины погибли, сообщили в Следственном комитете. Погибших обнаружил их друг.