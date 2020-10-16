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Два рыбака погибли в Красноярском крае

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В Казачинском районе Красноярского края в реку Енисей скатилась машина с двумя спящими рыбаками. Мужчины погибли, сообщает региональный СК.

Утром в пятницу, 16 октября, рыбаков обнаружил их друг. По его словам, накануне они втроем прибыли порыбачить на Енисей и припарковали «УАЗ» на обочине дороги. Водитель уплыл на лодке, а вернувшись утром, обнаружил, что автомобиль почти полностью ушел под воду, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«Вероятно, машина скатилась с гравийной насыпи дороги в воду и спящие мужчины не успели спастись», — рассказали в Следственном комитете. Погибли 41-летний и 48-летний жители села Момотово.

По факту произошедшего ведомство проводит проверку. Обстоятельства гибели людей устанавливаются.

13 октября сообщалось, что в Омской области нашли тело второго рыбака, пропавшего на озере Малые Кызырлы. Полиция проводит проверку по факту трагедии.

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