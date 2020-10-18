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Три человека пропали после опрокидывания катера в Баренцевом море

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Маломерное судно с 10 пассажирами и членами экипажа на борту перевернулось и затонуло в Баренцевом море. Семерых удалось спасти, поиск еще троих продолжается, сообщает 18 октября на своем сайте следственное управление на транспорте регионального главка Следственного комитета России.

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Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По информации следствия, вечером 17 октября в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области судно «Юбилейный» столкнулось со скалами береговой линии. После этого катер перевернулся и затонул.

«Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще троих человек силами МЧС России, пограничным управлением ФСБ России, а также судами, откликнувшимися на сигнал бедствия», — отметили следователи. Как добавили в областном главке МЧС, для поисково-спасательных работ под водой на Рыбачий направлена водолазная группа.

«К месту спасения выдвинулись катер ПУ ФСБ России из Лиинахамари и механик маяка на резиновой лодке», — отмечает на своем сайте ГТРК «Мурман».

Ранее на этой неделе в Красноярском крае в реку Енисей скатилась машина с двумя спящими рыбаками. Мужчины погибли, сообщили в Следственном комитете. Погибших обнаружил их друг.

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