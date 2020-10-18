Три человека пропали после опрокидывания катера в Баренцевом море

Маломерное судно с 10 пассажирами и членами экипажа на борту перевернулось и затонуло в Баренцевом море. Семерых удалось спасти, поиск еще троих продолжается, сообщает 18 октября на своем сайте следственное управление на транспорте регионального главка Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По информации следствия, вечером 17 октября в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области судно «Юбилейный» столкнулось со скалами береговой линии. После этого катер перевернулся и затонул.

«Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще троих человек силами МЧС России, пограничным управлением ФСБ России, а также судами, откликнувшимися на сигнал бедствия», — отметили следователи. Как добавили в областном главке МЧС, для поисково-спасательных работ под водой на Рыбачий направлена водолазная группа.

«К месту спасения выдвинулись катер ПУ ФСБ России из Лиинахамари и механик маяка на резиновой лодке», — отмечает на своем сайте ГТРК «Мурман».

Ранее на этой неделе в Красноярском крае в реку Енисей скатилась машина с двумя спящими рыбаками. Мужчины погибли, сообщили в Следственном комитете. Погибших обнаружил их друг.