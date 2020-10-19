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Стали известны подробности крушения маломерного судна в Баренцевом море

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Экс-депутат Мурманского горсовета Светлана Макарова на своей странице в соцсети рассказала, что спасатели ведут поиски троих человек, пропавших в результате крушения маломерного судна «Юбилейный» в Баренцевом море, в районе мыса Кекурский. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщил сайт kp.ru.

По словам Макаровой, вечером 17 октября в районе губы Вайда судно ударилось боком о скалы из-за поломки генератора, из-за чего катер шел в полной темноте. В результате крушения семь человек оказались на скале, где провели около трех часов, пока их не обнаружили местные работники. Поиски троих членов экипажа продолжаются с привлечением водолазов. К поискам присоединились сотрудники пограничного управления ФСБ России и суда, откликнувшиеся на сигнал бедствия, отмечает телеканал «Звезда».

Всего на борту находились 10 человек, пишет телеканал «360».

Мурманский следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта».

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