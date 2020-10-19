Желающих приобрести на торгах сервиз экс-губернатора Белых не нашлось

Три иконы, чайный сервиз и скульптуру Наполеона Бонапарта, принадлежащие бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, не удалось продать на торгах из-за отсутствия желающих их приобрести. Об этом 19 октября сообщили «РИА Новости» в управлении Росимущества по Удмуртии и Кировской области.

«Торги не состоялись по причине того, что не было заявок. Это были повторные торги, в прошлый раз тоже не было заявок. В этот раз была одна заявка на две иконы – «Иисус Христос» и «Николай Чудотворец». Но торги могут состояться, если есть хотя бы два участника», — пояснили в региональном управлении Росимущества.

На публичных торгах были выставлены три иконы: «Святой Николай Чудотворец» (начальная цена — 26,9 тыс. рублей), «Святой воин Никита» (начальная цена — 28,4 тыс. рублей) и «Иисус Христос» (начальная цена — 23,1 тыс. рублей). Помимо них чайный сервиз из металла (чайник, сахарница, молочник) с начальной ценой сервиза 12,8 тыс. рублей и скульптура «Наполеон Бонапарт» на каменном черном постаменте, начальная цена которого — 26,7 тыс. рублей.

Уточняется, что теперь вещи Белых будут возвращены судебным приставам.

14 октября прошлого года с торгов продали Nissan Patrol 2011 года, принадлежавший экс-губернатору. Покупатель заплатил за машину чуть больше 1 млн рублей. Тогда же на аукцион выставили Псалтырь 1779 года и часы. Желающих купить часы не нашлось, а за Псалтырь боролись 20 участников. Книга в итоге была продана за 50 тыс. рублей, что в 25 раз выше начальной цены.

Белых возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год. 24 июня 2016-го его задержали в одном из ресторанов Москвы при получении взятки. Он пробыл в СИЗО 19 месяцев. В феврале 2018-го экс-губернатора приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей за взяточничество, а в июне того же года этапировали в Рязанскую область. Своей вины экс-чиновник не признает, а в колонии надеется получить должность библиотекаря. Его имущество распродается в счет погашения штрафа.