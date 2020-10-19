Генпрокуратура Азербайджана назвала число погибших граждан в Карабахе

В результате военных действий в Нагорном Карабахе погиб 61 мирный гражданин Азербайджана. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает генпрокуратура республики.

Также с начала боевых операций 282 человека получили ранения, указывает надзорный орган в своем Facebook.

Кроме того, 341 гражданскому объекту, 1846 частным домам, 90 многоэтажным жилым домам нанесен ущерб.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.