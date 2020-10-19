Диспансеризацию и плановые приемы приостановили в Тюменской области

В Тюменской области приостановлено оказание профилактических и плановых медицинских услуг, информирует департамент здравоохранения региона. Зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями, при этом в 23% случаев выявляется COVID-19.

В сфере кардиологии, онкологии, травматологии, гематологии помощь оказывают в обычном порядке. Медработникам приходится трудиться преимущественно в выездном формате. Около 30% медицинских специалистов сейчас нетрудоспособны, передает портал «Наш город».

Как сообщалось 14 октября, подразделение Тюменского государственного университета, Ишимский педагогический институт, перешел на дистанционную форму обучения. Решение принято из-за вспышки ОРВИ в вузе. Ранее в Тюмени из-за сложной эпидемиологической ситуации закрыли два монастыря — Свято-Троицкий мужской и Богородице-Рождественский женский.