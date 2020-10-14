Монастыри Тобольска и Тюмени закрыли для прихожан

В Тюмени из-за сложной эпидемиологической ситуации закрыли два монастыря — Свято-Троицкий мужской и Богородице-Рождественский женский.

Также перестали работать для прихожан два монастыря в Тобольском районе — Свято-Знаменский Абалакский мужской и Иоанно-Введенский женский.

Митрополия попросила жителей, испытывающих недомогание, кашель или повышенную температуру, не посещать общественные места и храмы до более благоприятного периода.

Митрополит Тобольского и Тюменского монастырей Димитрий написал в обращении к прихожанам, что все рекомендованные санитарной службой меры должны выполняться. Он разрешил прихожанам молиться без присутствия священника в случае его болезни, сообщает портал «Наш город».

13 октября сообщалось о смерти настоятеля московского храма Иоанна Кронштадтского протоиерея Димитрия Арзуманова. Он умер в возрасте 56 лет от осложнений на фоне COVID-19.