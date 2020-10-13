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Настоятель храма в Москве умер от осложнений из-за коронавируса

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Настоятель московского храма Иоанна Кронштадтского протоиерей Димитрий Арзуманов умер из-за осложнений на фоне COVID-19, сообщила Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

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Отмечается, что настоятеля не стало 13 октября.

«На 57-м году жизни скончался протоиерей Димитрий Арзуманов, настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине города Москвы», — говорится в опубликованном в Telegram сообщении.

В сентябре сообщалось, что протоиерей Дмитрий Смирнов, ранее переболевший коронавирусом, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причиной стало обострение хронического заболевания.

Смирнов проходил лечение в стационаре от COVID-19 с 8 по 29 мая.

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