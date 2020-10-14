Студентов тюменских вузов переводят на дистанционное обучение

Подразделение Тюменского государственного университета, Ишимский педагогический институт, перешел на дистанционную форму обучения. Решение принято из-за вспышки ОРВИ в вузе.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в руководстве ТюмГУ, в данном случае речь идет о заболеваемости не коронавирусом, а именно ОРВИ. Некоторые преподаватели болеют, а заменить их оперативно не удается.

Что касается самого университета, то он, по данным источников агентства, перейдет на дистанционное обучение в начале следующей недели. Правда, это касается только студентов.

Преподаватели, сотрудники лабораторий и другой персонал будут приходить на работу. Решение принято, чтобы не допустить распространения сезонных заболеваний среди студентов и преподавателей.

8 октября сообщалось, что студентов двух факультетов Челябинского государственного университета перевели на дистанционное обучение.