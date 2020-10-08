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Студентов крупнейшего вуза Челябинска переводят на дистанционку

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В Челябинском государственном университете студентов двух факультетов перевели на дистанционное обучение. Речь идет об Институте права и факультете лингвистики и перевода.

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Решение принято, несмотря на то что случаев COVID-19 среди студентов не зарегистрировано.

Как сказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе вуза, Институт права — один из самых больших факультетов, на котором большинство преподавателей ведут потоковые лекции. Перевод обучения на дистанционную форму позволит сохранить преподавателей в образовательном процессе.

Распоряжение руководство вуза подписало в начале недели. Оно начнет действовать с 8 октября на протяжении двух недель.

С 12 октября в Челябинске на круглосуточный режим работы переходит служба неотложной помощи. Именно она обслуживает срочные вызовы с температурой, кашлем и головными болями. Ранее она принимала звонки с 11:00 до 22:00.

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