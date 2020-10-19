Экипаж МКС устранил утечку воздуха на станции временными средствами

Экипаж Международной космической станции (МКС) устранил утечку воздуха в российском модуле «Звезда» временными средствами. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил находящийся на борту космонавт Иван Вагнер.

«Сейчас мы его (место утечки. — Ред.) изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место утечки уже на долгое время», — приводит «РИА Новости» слова Вагнера.

Экипаж станции 3 октября зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» на трое суток.

14 октября к станции стартовал экипаж корабля «Союз МС-17». Космонавты взяли с собой оборудование, чтобы найти утечку кислорода в российском модуле.

Вскоре после этого российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда», пишет «Газета.ру».

Параллельно с этим система получения кислорода вышла из строя на российском сегменте Международной космической станции. Восстановить ее удалось только спустя несколько суток.