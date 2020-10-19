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Метро в Мумбае возобновило работу после полугодового перерыва

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Метрополитен в экономической столице Индии Мумбае возобновил свою работу в понедельник после почти семи месяцев перерыва. Об этом 19 октября пишет Zee Business.

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Метро было закрыто для пассажиров в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня перевозки возобновляются по единственной действующей линии Гхаткопар — Версова.

Администрация метрополитена Мумбая ввела дополнительные инструкции относительно восстановления обслуживания и обеспечения безопасности пассажиров. Несоблюдение установленных правил повлечет за собой штрафы. Так, на станциях пассажиры будут проходить обязательную термометрию. Также их обязали соблюдать безопасную дистанцию. В поездах для этого нанесена соответствующая разметка.

Кроме того, на станциях и в вагонах метро введен масочный режим. При этом в каждом составе одновременно могут находиться до 300 пассажиров. В вагонах будет установлена фиксированная температура — от 25 до 27 градусов по Цельсию.

3 октября стало известно, что в Индии число погибших от коронавирусной инфекции превысило отметку 100 тыс. человек. При этом показатель летальности в стране составил 1,56%.

29 сентября стало известно, что у вице-президента Индии Венкая Найду выявлена коронавирусная инфекция. А неделей ранее была прервана осенняя сессия индийского парламента, после того как более чем у 25 парламентариев зафиксировали заражение COVID-19.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 19 октября, в Индии выявлено 7 550 273 случая заболевания COVID-19, из них 114 642 летальных исхода. С начала пандемии из больниц выписано 6 663 608 пациентов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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