Число жертв коронавируса в Индии превысило 100 тыс. человек

В Индии число погибших от коронавирусной инфекции превысило отметку в 100 тыс. человек. Об этом 3 октября сообщает Hindustan Times со ссылкой на минздрав страны.

Согласно данным издания, в Индии скончались 100 896 человек с диагнозом COVID-19. При этом показатель летальности в стране составляет 1,56%.

По количеству жертв заболевания Индия занимает третье место в мире, уступая только США (213, 5 тыс.) и Бразилии (145,4 тыс.).

При этом отмечается, что последнюю неделю Индия лидирует среди других стран по количеству жертв: в среднем в стране ежедневно погибают 1065 человек с коронавирусом против 755 среднесуточных смертей в США и 713 — в Бразилии.

Вместе с этим издание прогнозирует рост числа жертв в Индии, основываясь на том, что ежедневно в стране выявляют не менее 80 тыс. случаев COVID-19. Всего в Индии зафиксировано 6,47 млн инфицированных.

29 сентября стало известно, что у вице-президента Индии Венкая Найду выявлена коронавирусная инфекция. А неделей ранее была прервана осенняя сессия индийского парламента после того, как у более 25 парламентариев зафиксировали заражение COVID-19.