Прямой эфир
Сюжет:

Вице-президент Индии заразился коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Офис вице-президента Индии Венкая Найду сообщил во вторник, 29 сентября, что у политика выявлена коронавирусная инфекция.

Кто в лес, кто по домам: как разные страны сдерживают вторую волну COVID-19
Что лучше — научиться жить с вирусом или на бесконечном карантине

«Вице-президент Индии, который сегодня утром прошел тест на COVID-19, получил положительный результат. Болезнь протекает бессимптомно, он находится в добром здравии. Ему посоветовали домашний карантин», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что результаты теста супруги Найду были отрицательными. Тем не менее она также остается на самоизоляции.

Найду является председателем верхней палаты парламента Индии и участвовал на недавних заседаниях. По информации агентства «Интерфакс», осенняя сессия 23 сентября была прервана после того, как у более 25 парламентариев зафиксировали заражение коронавирусом.

Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. В стране с начала пандемии зафиксировано 6 млн инфицированных. Скончались от болезни 95,5 тыс. человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020