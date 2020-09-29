Вице-президент Индии заразился коронавирусом

Офис вице-президента Индии Венкая Найду сообщил во вторник, 29 сентября, что у политика выявлена коронавирусная инфекция.

«Вице-президент Индии, который сегодня утром прошел тест на COVID-19, получил положительный результат. Болезнь протекает бессимптомно, он находится в добром здравии. Ему посоветовали домашний карантин», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что результаты теста супруги Найду были отрицательными. Тем не менее она также остается на самоизоляции.

Найду является председателем верхней палаты парламента Индии и участвовал на недавних заседаниях. По информации агентства «Интерфакс», осенняя сессия 23 сентября была прервана после того, как у более 25 парламентариев зафиксировали заражение коронавирусом.

Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. В стране с начала пандемии зафиксировано 6 млн инфицированных. Скончались от болезни 95,5 тыс. человек.