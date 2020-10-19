В России провели более 54,3 млн тестов на COVID-19

Более 54,3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 54,3 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 311 167 человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что за минувшие сутки в России проведено 449 тыс. тестов на коронавирус.

На прошлой неделе главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ложноотрицательный результат тестирования на коронавирус получается примерно в 30% случаев.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 13 октября сообщил, что в стране зарегистрировано более 120 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему.

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