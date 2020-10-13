В России зарегистрировано более 120 тест-систем на COVID-19

В России зарегистрировано более 120 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия».

«На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 120 всевозможных тест-систем различной направленности — как детекции самого возбудителя, антигена, так и детекция непосредственно антител, вырабатываемых в организме, причем разных антител — и острофазных, и хронических», — цитируют Мурашко «РИА Новости».

По состоянию на 13 октября в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 326 178, в том числе 13 868 — за последние сутки. Полностью вылечился 1 031 785 человек, зафиксировано 22 966 случаев летального исхода.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия сможет избежать полного локдауна благодаря выстроенной системе борьбы с коронавирусом. Несмотря на прирост числа заболевших COVID-19, жестких мер пока не вводится, однако жизнь и здоровье людей остаются абсолютным приоритетом для властей, добавил представитель Кремля.

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