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Психолог объяснил конфликты россиян из-за обязательного ношения масок

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Психолог Павел Жавнеров в беседе с телеканалом «360» в воскресенье, 18 октября, объяснил, почему некоторых людей раздражает просьба пользоваться средствами защиты.

По мнению специалиста, многие россияне не понимают, для чего именно нужны защитные маски, что, в свою очередь, приводит к негативной реакции. Помимо этого ношение масок пока не вошло у людей в привычку.

«Если средства массовой информации будут это доносить и объяснять, то тогда люди будут безоговорочно эти маски носить», — убежден Жавнеров.

Он пояснил, что каждый человек, который надевает маску, полагает, что таким образом защищает себя от заражения, в то время как благодаря маске на самом деле человек не успевает заразить остальных, если уже болен, но вирус пока «не проявился».

«Понимание ответственности не за свое здоровье, а других людей вокруг <…> даст возможность спокойнее к этому относиться», — пояснил психолог.

Жавнеров отметил, что в настоящее время нет строгих правил, тогда как при жестких ограничениях люди быстрее бы привыкли им следовать.

Психолог Сергей Ланг 14 октября рассказал о типичных нарушителях масочного режима. В первую группу специалист включил подростков, которые не верят в пандемию и отказываются носить средства индивидуальной защиты. Ко второй категории психолог отнес взрослых людей, которые не реализовали себя и имеют огромное количество проблем как в личных отношениях, так и в карьере.

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