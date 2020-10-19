Московские школьники 6-11 классов ушли на дистанционное обучение

Московские школьники с 6 по 11 класс с 19 октября переходят на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

При этом ученики с 1 по 5 класс и студенты колледжей будут учиться в очном формате, их транспортные карты разблокируют. Решение принято в связи с тем, что младшеклассники труднее адаптируются к дистанционному формату обучения, а родители не могут оставить их одних.

По словам мэра Сергея Собянина, весенний опыт показал, что старшеклассники более подвержены риску заражения коронавирусом. Их перевод на «дистанционку» позволит снизить эпидемиологическую нагрузку на школы.

В то же время принято решение об очном обучении учащихся колледжей. Для этого будут приняты дополнительные меры безопасности: измерение температуры при входе, недопуск на занятия при симптомах ОРВИ и т.д.

С 5 по 18 октября учащиеся находились на каникулах, которые по распоряжению Собянина были продлены с одной недели до двух. На это время льготный проезд для школьников был приостановлен. Это помогло сдержать рост заболеваемости COVID-19 — доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

Согласно указу мэрии, дистанционное обучение продлится с 19 октября по 1 ноября.

16 октября в Минпросвещения рассказали, что «карантинные» мероприятия введены лишь в 0,31% школ страны. Таким образом на удаленном обучении находятся только 125 школ в 41 регионе.