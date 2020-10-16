В Минпросвещения назвали число школ в РФ на дистанционном обучении

В Минпросвещения назвали число российских школ, работающих в дистанционном формате. Данные опубликованы в Telegram-канале министерства «Большая перемена» 16 октября.

«По самым свежим данным, «карантинные» мероприятия введены лишь в 0,31% школ страны. Как такового прироста ушедших на карантинные мероприятия школ нет», — говорится в сообщении.

Согласно инфографике Минпросвещения, карантинные меры введены в 125 школах в 41 регионе страны.

В четырех регионах школы «вышли из карантина», отмечается в сообщении.

Ранее Минпросвещения информировало о единичных случаях заболевания COVID-19 среди школьников. По словам первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко, выстроена «управляемая модель, когда регионы очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости и учителей, и детей».

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о переводе учеников старших классов (с 6-го по 11-й) московских школ на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября.

Отмечалось, что осенние каникулы, увеличенные до двух недель, помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19 — за последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

При этом в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет, поэтому было принято решение о переходе на дистанционное обучение, объяснял Собянин.