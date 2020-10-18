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Минобороны России назвало число вылечившихся от COVID-19 военных

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Свыше 12, 6 тыс. российских военных вылечились от коронавируса. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в Минобороны России.

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«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 38 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 12 670 человек», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Также в ведомстве добавили, что среди гражданского персонала всего выздоровели 1604 человека. На данный момент в Минобороны РФ насчитывается 1906 военнослужащих с положительным результатом теста на COVID-19.

Ранее в этот день академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян заявил, что примерно 15–20% тех, кто переболел коронавирусом, теряют выработанные организмом антитела в течение двух месяцев.

Накануне ученые из Ливерпульского университета сообщили, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 399 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровело 1 070 575 человек.

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