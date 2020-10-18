Сильный взрыв прогремел в окрестностях Степанакерта

Сильный взрыв раздался на горе в окрестностях столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики города Степанакерта. Об этом 18 октября сообщает «РИА Новости».

На месте взрыва была вспышка, после чего пошел дым. Из чего велась стрельба и был ли поражен какой-либо объект, не сообщается.

В небе над Степанакертом был слышен летающий беспилотник. ПВО Степанакерта выпустили по нему несколько залпов.

Ранее в воскресенье в Азербайджане заявили, что Армения грубо нарушила режим прекращения огня, введенный в гуманитарных целях с полуночи 18 октября. Ереван сообщил об артиллерийском и ракетном обстрелах со стороны азербайджанской армии

В полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября) в Нагорном Карабахе вступило в силу гуманитарное перемирие, договоренность о котором была достигнута накануне между Ереваном и Баку. Однако боевые действия продолжаются.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в агрессии.