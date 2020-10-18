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В Приморье начали расследование по факту мора рыбы

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В Приморье начато административное расследование из-за массовой гибели рыбы в реке Артемовка. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявила «РИА Новости» начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа Александра Мурзина.

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«Для установления места гибели рыбы и его обследования по обращению очевидцев выезжали представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа совместно с представителями территориального управления», ― рассказала она агентству.

Также Мурзина подчеркнула, что факт мора подтвердился, о чем свидетельствовали признаки пены на воде. Кроме того, она сообщила, что собранные материалы будут направлены в Росприроднадзор и Росрыболовство.

Ранее случай массовой гибели морских обитателей был зафиксирован на Камчатке. В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег, в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

8 октября Росприроднадзор представил результаты анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. В образцах было замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза. По данным Росприроднадзора, превышение загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенке, Халактырке, Кирпичной.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 7 октября сообщил, что в качестве причин загрязнения воды в акватории Тихого океана рассматривается три версии. Две гипотезы связаны с токсичными веществами — технологического и биологического происхождения. Третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью, однако она маловероятна.

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