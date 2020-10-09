Железный аргумент: о чем говорят результаты взятых на Камчатке проб

Росприроднадзор опубликовал данные проб, взятых в районе Халактырского пляжа в Авачинском заливе на Камчатке. В исследованных материалах обнаружены превышения содержания железа, фенола и фосфат-иона, а также нефтепродуктов. Больше всего из этого списка экспертов насторожил фенол, который считается самым токсичным. Специалисты считают опубликованный список неполным и ждут результатов проб на компонент ракетного топлива гептил, а также анализа биоматериалов погибших морских обитателей.

Замеры хвоста

В четверг, 8 октября, Росприроднадзор сообщил о результатах проб, взятых в месте гибели морских обитателей на Камчатке. Самые существенные превышения заметны по фосфат-иону (в 10,8 раза в районе реки Кирпичной перед впадением в озеро Халактырское), железу (в 7,2 раза в устье реки Халактырка) и фенолу (в 6,9 раза в реке Халактырка в районе очистных сооружений Камчатской ТЭЦ-2). Превышение содержания этих элементов замечено как в ряде других прилегающих к Авачинскому заливу водных объектов, так и в самом заливе. Что касается нефтепродуктов, их содержание в воде в некоторых точках Авачинской губы превышено в полтора-два раза.

— То, что в пробах нашли превышение нефтепродуктов, железа и фосфатов, — это пустяки. Никакого эффекта эта «мелочевка» дать не могла, — считает руководитель Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Александр Соловьянов.

Настораживает специалиста только превышение содержания фенола.

Железный аргумент Пена на берегу Халактырского пляжа Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

— Фенол действительно неприятная штука: он обладает и раздражающим, и токсичным эффектами. Но превышение не очень большое. Только 5 октября было в 6,9 раза. Явно где-то был сброс, но это произошло раньше взятия проб. Сейчас специалисты меряют уже «хвост» от этого сброса, — пояснил «Известиям» Александр Соловьянов.

Превышение отмечается в заливе, поэтому не похоже, что это была утечка с танкера, как гласит первоначальная версия случившегося, добавил он.

— Больше похоже на то, что где-то на реке, вдоль водотока, был сброс в том числе группы фенолов — сам по себе фенол не образуется, это производственное соединение, — подчеркнул Александр Соловьянов.

При этом у ряда специалистов есть сомнения в том, что превышение содержания фенола могло вызвать гибель морских существ.

— В реке Томь (протекающей мимо Томска) в 70-е годы было превышение фенолов в сотни раз, — вспомнил старший научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и экологии НИИ биологии и биофизики Национального исследовательского Томского государственного университета, ихтиолог Виктор Попков. — Рыба при этом у нас ни разу массово не погибала. Не исключено, что на Камчатке в воду попали более серьезные вещества, нежели железо, фосфат и фенол.

Где остальное?

Перечень взятых проб слишком ограничен, отметил исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергей Шахматов.

— Хотелось бы увидеть результаты проб на гептил. Их в опубликованном списке нет, — подчеркнул он.

Напомним, ранее в Сети активно обсуждалась версия с загрязнением акватории Халактырского пляжа компонентом ракетного топлива — гептилом. На эту мысль специалистов натолкнул вид пенящейся воды оранжевого цвета. Однако власти эту информацию опровергли.

— Открытость в публикации результатов проб нельзя не оценить. Отрадно видеть, что ведомства не скрывают промежуточные итоги своей работы. Однако хотелось бы увидеть результаты проб, взятых непосредственно из мертвых организмов. 100 км трупов — что в них? Мы пока не знаем, — задается вопросом международный координатор коалиции «Реки без границ», доктор охраны природы Евгений Симонов.

Железный аргумент-1 Козельский полигон хранения ядохимикатов Фото: Минприроды

Что же касается возможных виновников произошедшего, эколог придерживается еще одной известной версии — соседства с полигонами «Козельский» и «Радыгинский».

— Там, где фиксируются большие фосфаты, не видно никаких предприятий. Я не вижу подозреваемых поблизости, кроме злополучного полигона, — добавил он.

Этой же версии придерживается и зампред общественного совета при Росприроднадзоре, председатель организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин — ранее он уже говорил об этом «Известиям».

Напомним, губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал рекультивировать «Козельский», где хранятся опасные отходы.

Ценная территория

Район пострадавшего Халактырского пляжа является одним из 27 приоритетных для охраны районов дальневосточных морей, названных экспертами WWF в конце сентября. Шельф северной части Авачинского залива — один из наиболее биопродуктивных районов тихоокеанского побережья Камчатки. Его загрязнение угрожает не только морским организмам и катающимся здесь серферам, пояснили «Известиям» в WWF.

Обилие пищи привлекает сюда минтая, треску, камбалу и другие промысловые виды. Дальше от берега находятся районы, важные для размножения краба-стригуна Бэрда. Токсическое загрязнение может подорвать кормовую базу, что повлияет на тех особей, которые могли избежать отравления, уверены в WWF. Если же масштаб загрязнения был достаточно велик, есть вероятность, что вредные вещества окажутся и в выловленной рыбе.

— Гибель рыбы и обитателей океанского дна представляет опасность и для морских птиц и млекопитающих. Наиболее сильный удар может прийтись по зимующим в этом районе сибирским гагам и каланам, которые питаются морскими ежами и моллюсками. Численность популяций каланов, почти истребленных в прошлом из-за их ценного меха, последние несколько лет стремительно падает, и сокращение основного источника пищи может усугубить ситуацию, — сообщили в WWF.

Железный аргумент-2 Образцы погибших животных в Авачинском заливе животных Фото: ДВФУ

От моря зависят и другие обитатели акватории — например, такие птицы, как морянки, кайры, тихоокеанские чайки и берингийские бакланы, редкие короткоклювые и длинноклювые пыжики, белоклювые гагары, которых привлекают в этом районе обилие пищи.

В Авачинском заливе в летнее время нагуливаются горбатые киты, это ключевой район для белокрылой и обыкновенной морских свиней, здесь можно встретить косаток, редких японского гладкого кита, северного плавуна.

— Как мы видим, Халактырский пляж — это не только популярное место отдыха местных жителей и гостей Камчатки. Омывающие пляж воды важны для целого ряда видов животных, в том числе и промысловых, которые здесь размножаются, зимуют, нагуливаются. Гибель морских организмов здесь аукнется далеко за пределами этого района, и не только животным, но и людям, — подчеркнул главный координатор проектов WWF России по морским охраняемым территориям Борис Соловьев.

WWF России разрабатывает перечень мер для сохранения акватории в районе Халактырского пляжа и для других 26 ценных районов дальневосточных морей. Свои предложения организация намерена направить в профильные федеральные и региональные ведомства, включая Минприроды.