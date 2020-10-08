Росприроднадзор рассказал о превышении нормы загрязняющих веществ в воде на Камчатке

Росприроднадзор представил анализы проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. Результаты анализов ведомства появились в распоряжении «Известий» в четверг, 8 октября.

В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза.

По данным Росприроднадзора, превышения загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенка, Халактырка, Кирпичная.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег, в том числе в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная и Авачинская.

Специалисты выявили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Пробы отправили на анализ в Москву и Владивосток.

Позже, 7 октября, в Генпрокуратуре России, которая контролирует проверку фактов загрязнения на Камчатке, сообщили, что на Халактырском пляже обнаружили следы горюче-смазочных материалов, а ядовитых веществ в пробах воды нет.

Кроме того, 3 октября агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минприроды Камчатского края сообщало, что превышение концентрации нефтепродуктов и фенолов обнаружили еще на трех участках Авачинского залива.

«Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе», — приводит агентство слова врио главы краевого минприроды Алексея Кумарькова.

По факту загрязнения Авачинского залива Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 247 («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов») и по ч. 2 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды»).

Устанавливаются обстоятельства случившегося и причастные лица.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин решил направить на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики ведомства из-за возможной экологической катастрофы в регионе.