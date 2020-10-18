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В Нагорном Карабахе заявили о бессрочности объявленного перемирия

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Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян заявил, что гуманитарное перемирие, объявленное в зоне конфликта, является бессрочным.

Вместе с этим он добавил, что есть направления, где Азербайджан все еще предпринимает попытки прорвать оборону НКР.

«В целом режим гуманитарного перемирия действует на некоторых участках линии соприкосновения, но есть направления, где ВС Азербайджана пытается прорвать оборонительную систему Карабаха. Все эти действия пресекаются. Думаю, противник продолжит активные действия на некоторых участках», — цитирует его «Интерфакс».

Основной целью ВС Азебайджана , по словам Бабаяна, является взятие под контроль водохранилище на реке Аракс, которое удовлетворяет потребности Ирана. Таким образом Баку желает оказывать влияние на Иран.

Новость дополняется.

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