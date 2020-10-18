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Назван вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор

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Почечная недостаточность более чем в два раза повышает риск летального исхода при COVID-19, говорится в исследовании ученых Имперского колледжа Лондона, опубликованном 16 октября в журнале Anaesthesia.

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Исследователи сообщили, что провели анализ данных о состоянии 372 пациентов с коронавирусом, попавших в реанимацию.

Оказалось, что 216 пациентов страдали от проблем с почками, хроническими или вызванными непосредственно вирусом. При этом скончались 107 человек (около 50%). В то же время в остальной группе среди людей, не страдавших от болезней почек, умерли только 32 человека (21%).

«Пятой части выживших остро требовалась заместительная почечная терапия (диализ). Они продолжали нуждаться в ней после выписки. Наши данные показывают, что почечная недостаточность у пациентов с COVID-19 приводит к высокой смертности и необходимости постоянной поддержки почек после выписки», - говорится в исследовании.

Ученые предположили, что связь между коронавирусом и проблемами с почками может свидетельствовать о том, что вирус поражает не только легкие, либо о чрезмерно вредном воздействии лекарств при лечении.

17 октября академик РАН назвал провоцирующий тяжелое течение COVID-19 фактор. По его словам, слабая иммунная система и иммунодефицит провоцируют тяжелое течение коронавируса, которое приводит к смерти.

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