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Дело возбуждено после убийства москвичкой сожителя и ее суицида

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Московские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц после обнаружения в столичной квартире на улице Привольной тел мужчины и женщины, пишет 17 октября РЕН ТВ.

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«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Допрашиваются соседи, устанавливается полная картина произошедшего», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Как стало известно телеканалу, 32-летняя Елена С. сначала застрелила из травматического пистолета 35-летнего сожителя Кирилла Х., после чего покончила с собой.

По предварительным данным, причиной могла послужить ревность женщины. Отмечается, что оружие не было зарегистрировано ни на кого из них. Возможно, женщина заранее готовилась к убийству.

16 октября жительница Кировграда Свердловской области убила молотком четырехлетнюю дочь, после чего попыталась покончить с собой. Сообщение в полицию поступило от местных врачей, которых вызвал муж женщины. На данный момент она находится в больнице.

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