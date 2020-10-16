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Женщина в Свердловской области убила дочь и попыталась покончить с собой

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Жительница Кировграда Свердловской области убила молотком четырехлетнюю дочь, после чего попыталась покончить с собой. Об этом в пятницу, 16 октября, ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

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«Жительница Кировграда причинила тяжелые травмы молотком четырехлетней дочери, от которых та скончалась, после чего пыталась совершить самоубийство. Полиция совместно с региональным управлением СК выясняют обстоятельства произошедшего», — приводит агентство его слова.

Сообщение в полицию поступило от местных врачей, которых вызвал муж женщины.

На данный момент она находится в больнице.

Горелых уточнил, что семья не стояла на учете, дочь — единственный ребенок, посещала детский сад, родители состояли в гражданском браке.

«Незадолго до трагедии женщина, по некоторым данным, приняла медицинские препараты в гораздо большем объеме, чем требуется, точный тип таблеток полиция выясняет», — добавил Горелых.

СУ СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетней»).

13 октября суд арестовал жительницу подмосковного Пушкино, обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына.

По версии следствия, 43-летняя женщина убила своего сына 11 октября в собственной квартире, повесив его. Тело мальчика обнаружил отец, когда вернулся домой после прогулки с дочерьми. Он вызвал скорую помощь, но медики констатировали смерть ребенка.

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