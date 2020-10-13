Обвиняемую в убийстве 4-летнего сына жительницу Пушкино арестовали

Суд арестовал жительницу подмосковного Пушкино, обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 43-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве ребенка (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в управлении.

Отмечается, что в понедельник женщине провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. На основании ее результатов эксперты сделают заключение о степени вменяемости обвиняемой.

Ранее в этот же день ей предъявили обвинение в убийстве сына.

По версии следствия, 43-летняя женщина убила своего сына 11 октября в собственной квартире, повесив его. Тело мальчика обнаружил отец, когда вернулся домой после прогулки с дочерьми. Он вызвал скорую помощь, но медики констатировали смерть ребенка. Женщину задержали.

На допросе 12 октября женщина призналась, что хотела покончить с собой, а ребенка убила спонтанно. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Известно, что женщина вместе с мужем воспитывала четверых детей и работала учительницей английского языка. Проверяется информация о том, что она наблюдалась у психиатра. Как пишет РЕН ТВ, женщина не раз лечилась от шизофрении. Последний приступ произошел у нее восемь лет назад: тогда она бросалась на детей с ножом. Тогда, по словам соседей, ее поставили в полиции на учет, но спустя два года сняли с него.

Директора школы, в которой работала обвиняемая, уже вызвали в прокуратуру. Учреждению предстоит проверка. По словам экспертов, человек с таким заболеванием всегда должен находиться под наблюдением врачей и уж тем более его нельзя было допускать к работе с детьми.

В день убийства мальчика женщина осталась с самым младшим сыном одна в квартире, когда муж ушел на прогулку с другими детьми. Четырехлетний ребенок должен был выполнить задание для детского сада и выучить стишок, а мать пыталась ему помочь.

Двоюродная сестра обвиняемой Ольга Зобкова рассказала, что у женщины появилась одержимость похудением после третьих родов. Ей в голову приходили мысли об убийстве детей, которые «виноваты, что от родов она стала такой жирной». В 2012 году он выписалась из психиатрической клиники и эти мысли пропали, но решимость похудеть не исчезла. Однако потом она узнала о четвертой беременности и не хотела рожать, но муж был категорически против аборта, приводит ее слова сайт kp.ru.

Супруг женщины после случившегося отказывается общаться с журналистами. Вместе со старшими детьми он переехал жить к родственникам.