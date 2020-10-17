Азербайджан подтвердил прекращение огня в Карабахе с 18 октября

Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило, что с полуночи 18 октября вступает в силу перемирие в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 17 октября, заявили в пресс-службе ведомства.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения договорились о временном прекращении огня по гуманитарным соображениям с 00:00 по местному времени 18 октября (17 октября 23:00 мск ― Ред.)», ― говорится в сообщении.

В МИДе подчеркнули, что такое решение было основано на декларации президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

О перемирии заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве ранее в этот день.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако перемирие не соблюдается.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. Лидеры осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призывали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.