МО Армении заявило о трех сбитых беспилотниках Азербайджана

Силы противовоздушной обороны Армении сбили три азербайджанских беспилотных летательных аппарата. Об этом на своей странице в Facebook 17 октября написала пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян.

«Сегодня с 16.30 до 17.45 (15.30-16.45 мск) подразделения ПВО сбили в воздушном пространстве Армении три беспилотника противника, еще один был уничтожен в небе над Арцахом (Нагорным Карабахом — ред.)», — написала она.

Накануне Степанян сообщила, что силы ПВО Армении сбили в ее воздушном пространстве два азербайджанских беспилотника. В ведомстве рассказали о нанесенных этими БПЛА ударах по инфраструктуре армянских вооруженных сил, ущербе гражданским объектам страны.

Ранее в этот же день Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня и ударах по своей территории.

Обострение конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. По итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня с 10 октября, но боевые действия продолжаются.