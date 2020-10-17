МО Армении заявило об уничтожении двух азербайджанских беспилотников

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила 17 октября, что силы ПВО страны сбили в ее воздушном пространстве два азербайджанских беспилотника.

«Подразделения ПВО армянских ВС сбили в воздушном пространстве Армении два беспилотных летательных аппарата противника», — написала она в Twitter.

В МИД Армении уточнили, что вражеские летательные аппараты были замечены неподалеку от населенных пунктов Хнацах, Арцваник, Давид Бек в Сюникской области.

Кроме того, в ведомстве рассказали о нанесенных этими беспилотниками ударах по инфраструктуре армянских вооруженных сил, в также ущербе гражданским объектам страны. Жертв нет, добавили в министерстве.

16 октября стало известно, что в армянском городе Капана сработала сирена воздушной тревоги. Отмечается, что жители получили смс с призывом спуститься в бомбоубежища.

Ранее в этот же день Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня и ударах по своей территории. В Баку заверяют, что «противник продолжает обстреливать» Геранбойский, Тертерский, Агдамский, Агджабадинский и Физулинский районы страны.

Обострение конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) началось 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. По итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня с 10 октября, но боевые действия продолжаются до сих пор.