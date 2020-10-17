Министр образования Франции осудил видео отца ученицы с критикой учителя

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер назвал «скандальным» и «лживым» видео с участием одного из родителей ученицы школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин с критикой убитого преподавателя истории Самуэля Пати. Об этом он заявил журналистам 17 октября.

По мнению французского министра, видео было сделано для провокации насилия. «Во всяком случае оно было сделано для того, чтобы создать конфликт. И в конечном итоге это привело к трагедии», — отметил он на своей странице в Twitter.

Как добавил Бланкер, он думает обо всех учителях во Франции, которых затронуло произошедшее.

5 октября преподаватель истории Самуэль Пати показал карикатуры на Мухаммеда во время курса о свободе слова. При этом преподаватель заранее объяснил ученикам, что речь пойдет о свободе слова и мнений, и попросил тех, кого его слова смогут оскорбить, покинуть помещение класса.

8 октября один из родителей ученицы школы подал жалобу на учителя, а в Сети появилось видео с участием мужчины, который рассказывал, что его дочь была на уроке преподавателя. YouTube заблокировал данный ролик.

12 октября в ходе общения с полицейскими преподаватель заявил, что ученица, о которой говорит ее отец на видео, не присутствовала в классе. Учитель также решил подать жалобу на заявление, которое посчитал клеветническим.

16 октября преступник обезглавил учителя около здания школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен в соседней коммуне сотрудниками полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

В рамках расследования полиция задержала девять человек.