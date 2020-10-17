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Министр образования Франции осудил видео отца ученицы с критикой учителя

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Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер назвал «скандальным» и «лживым» видео с участием одного из родителей ученицы школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин с критикой убитого преподавателя истории Самуэля Пати. Об этом он заявил журналистам 17 октября.

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По мнению французского министра, видео было сделано для провокации насилия. «Во всяком случае оно было сделано для того, чтобы создать конфликт. И в конечном итоге это привело к трагедии», — отметил он на своей странице в Twitter.

Как добавил Бланкер, он думает обо всех учителях во Франции, которых затронуло произошедшее.

5 октября преподаватель истории Самуэль Пати показал карикатуры на Мухаммеда во время курса о свободе слова. При этом преподаватель заранее объяснил ученикам, что речь пойдет о свободе слова и мнений, и попросил тех, кого его слова смогут оскорбить, покинуть помещение класса.

8 октября один из родителей ученицы школы подал жалобу на учителя, а в Сети появилось видео с участием мужчины, который рассказывал, что его дочь была на уроке преподавателя. YouTube заблокировал данный ролик.

12 октября в ходе общения с полицейскими преподаватель заявил, что ученица, о которой говорит ее отец на видео, не присутствовала в классе. Учитель также решил подать жалобу на заявление, которое посчитал клеветническим.

16 октября преступник обезглавил учителя около здания школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен в соседней коммуне сотрудниками полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

В рамках расследования полиция задержала девять человек.

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