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Жительница Саратова выбросила с четвертого этажа своих детей

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В Саратове женщина выбросила с четвертого этажа двух дочерей, а затем попыталась покончить с собой. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, инцидент произошел в одном из домов, расположенных на Новоастраханском шоссе города.

После падения с высоты сестры выжили, но получили тяжелые травмы. Состояние пятилетней девочки оценивается как крайне тяжелое, ее старшая восьмилетняя сестра находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили факт случившегося, уточнив, что мать выбросила девочек с третьего этажа, а после нанесла себе ножевое ранение в грудь.

«Все трое госпитализированы. По поручению прокурора области Сергея Филипенко начата проверка, на место выехали прокурор района, заместитель прокурора области Андрей Корноваров», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Накануне начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области сообщил, что жительница Кировграда убила молотком четырехлетнюю дочь, после чего попыталась покончить с собой. После случившегося женщина была госпитализирована. СУ СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетней»).

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